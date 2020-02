Dries Mertens e l’esultanza indicando lo stemma del Napoli, Di Marzio: “Non ha ancora firmato con nessuna squadra, spera di trovare l’accordo con i partenopei”

Se da un lato, quanto concernente il mercato e quindi il futuro, nel momento forse più importante della stagione nerazzurra, passa sicuramente in secondo piano, dall’altro le voci riguardanti alcuni calciatori seguiti da vicino o nel mirino dell’Inter tornano puntualmente ad essere presenti. È il caso di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, il quale contratto è in scadenza a giugno e obiettivo dei nerazzurri per l’estate, dopo aver segnato questa sera il gol del momentaneo vantaggio del club partenopeo contro il Barcellona, ha esultato indicando lo stemma sulla propria maglia. Un segnale su quello che sarà il proprio futuro?

Sulla questione ha parlato, intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio: “Mertens non ha firmato con nessuna squadra, sta sperando di trovare l’accordo con il Napoli. Il Napoli ha mandato segnali, non ci sono stati passi avanti. Chissà che con il gol ed il record, le parti non possano trovare l’intesa. Mertens non parlerà per l’infortunio“.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!