Di Marzio – Nuova proposta della Lega Serie A: si torna in campo con i recuperi della 25^ giornata

Nelle primissime previsioni sulla ripartenza della Serie A, quando ancora l’intero paese era bloccato dal lockdown comandato dal governo, era stata messa sul piatto la proposta di far ripartire il campionato iniziando dai quattro match della 25esima giornata da recuperare. Se allora si discuteva nel buio più totale di un ritorno ai campi di calcio a fine maggio, adesso con molta probabilità le squadre dovrebbero ripartire la corsa in campionato tra il 13 e il 20 di giugno, data che verrà concordata con il governo a partire da giovedì.

La vecchia idea di riprendere le gare partendo dai recuperi, può tornare di moda nel consiglio di Lega in programma nella giornata di domani. La proposta è già stata inserita in agenda e l’idea è proprio quella di recuperare i match della 25esima giornata per poter mettere in pari tutte le formazioni. Come ricordato da gianlucadimarzio.com, qualora l’idea dovesse essere portata avanti, il campionato riprenderebbe così da: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma.

