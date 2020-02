Di Marzio racconta i colpi Ibrahimovic ed Eriksen: “Due arrivi inattesi. Vidal la svolta per l’Inter”

Saranno loro i protagonisti del prossimo derby di Milano. Zlatan Ibrahimovic da una parte e Christian Eriksen dall’altra. I due colpi del mercato di gennaio andranno ad infiammare ancor di più lo stadio di San Siro a poche settimane dal loro arrivo sui Navigli. Dagli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha analizzato le due operazioni condotte da Milan e Inter.

“Ibrahimovic ed Eriksen sono due colpi inattesi. A metà dicembre – racconta Di Marzio – in realtà non c’erano grandi segnali sia per lo svedese, che stava aspettando anche altre opportunità, si per il danese, visto che si parlava di un suo arrivo a giugno. Inoltre Ibra non sembrava nemmeno convintissimo di accettare il Milan e stava riflettendo se continuare o meno a giocare”. All’improvviso la svolta: “Poi per entrambi la situazione è cambiata: prima di Natale Ibrahimovic ha accettato il Milano mentre l’Inter ad inizio gennaio ha incassato il no del Barcellona per Vidal ed ha scelto di fiondarsi su Eriksen, prendendolo a condizioni favorevoli”.

Questa l’analisi condotta da Gianluca Di Marzio sulle operazioni di mercato di Milan e Inter. Ibrahimovic ed Eriksen puntano il derby, entrambi con la stessa voglia di conquistare i riflettori ed esultare davanti al pubblico di San Siro.



