Di Natale: “Conte? L’anno prossimo potrà vincere lo scudetto con l’Inter. Quel no a Marotta…”

Dall’Inter di Conte a quel no rifilato alla Juventus di Marotta, Totò Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e attuale allenatore dell’Under 17 dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Tuttosport.

La lotta scudetto: “Per me lo merita la Lazio perché ha dimostrato di giocare meglio di tutti, di avere un grande allenatore. La Juventus ha grandissima campioni ma questa Lazio mi piace di più. L’Inter? L’anno prossimo Conte avrà la squadra per vincere lo scudetto. E’ un grande allenatore e sta costruendo qualcosa che diventerà importante”.

Il no a Marotta: “Non mi ha pesato dire no alla Juventus perché volevo restare all’Udinese. Avevo appena vinto la classifica marcatori, avevo firmato un contratto di 4 anni, mi sentivo importante per la società e non avevo il bisogno di cambiare. Ho fatto una scelta di cuore”.

Il passaggio sfumato alla Roma di Spalletti: “Sono stato vicino a lasciare l’Udinese quando Spalletti è andato a Roma. Voleva portarmi con sè, ma le società non si misero d’accordo”.

