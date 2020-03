Diamanti e quella volta che sfiorò l’Inter: “Mi voleva Moratti, gli ricordavo Recoba. Ma Mourinho…”

Poteva far parte dell’Inter del Triplete, finì in Premier League al West Ham. Non ha rimpianti, comunque, Alessandro Diamanti che in Australia guida il Western United FC ed approfitta della pausa forzata per interagire con i suoi fan in diretta Instagram. Nella lunga chiacchierata, dunque, il racconto di quell’estate del 2009 che lo portò a sfiorare l’Inter diventata poi campione di tutto.

“Sì sono stato vicino all’Inter, sapevo che Moratti era malato di me perché gli ricordavo Recoba – racconta quindi Diamanti -. Poi arrivò Mourinho, che disse: chi?? Lui voleva Deco. Il mio agente mi chiamò per dirmelo e io gli dissi: giustamente, lo capisco. Quando Deco andò al Chelsea e chiamai io il mio agente, pensavo si potesse fare. Invece mi disse di no, perché voleva Sneijder. E io gli dissi di nuovo: giustamente. Alla fine andai al West Ham. Considerato che poi vinsero il Triplete, fecero bene”.

