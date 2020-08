Diciassette anni fa l’ultimo Inter-Bayer Leverkusen: a segno Obafemi Martins

Obafemi Martins è da sempre nei cuori dei tifosi interisti e pensando al Bayer Leverkusen prossimo avversario dell’Inter in Europa League, torna in mente proprio l’attaccante nigeriano. Nell’ultimo precedente tra le due compagini infatti, risalente al 19 marzo 2003, il nigeriano è stato autore del suo primo gol con la maglia nerazzurra.

Classe ’84, Martins ha debuttato proprio nel 2003 con l’Inter e alla terza presenza in Europa, la prima dal primo minuto, è andato a segno contro il Bayer Leverkusen. Nella vittoria per 0-2 in terra tedesca infatti è stato il nigeriano ad aprire le marcature prima del sigillo definitivo di Emre in pieno recupero. Al minuto 36 Sérgio Conceição recupera palla sulla trequarti e manda in porta Martins, bravo col mancino a freddare Butt. Quell’anno l’Inter uscì in semifinale di Champions League contro il Milan.

Diciassette anni dopo quindi nerazzurri e Bayer Leverkusen si ritrovano da avversari con i precedenti che sono a favore dell’Inter (2-0).

