Diego Carlos carica il Siviglia: “Abbiamo superato le difficoltà, siamo pronti per la finale. Su Lukaku…”

La finale di Europa League fra Inter e Siviglia si avvicina, con le due formazioni che saranno l’una contro l’altra nella gara più importante della stagione. Intervistato da Radio Siviglia, il difensore della formazione spagnola Diego Carlos ha detto la sua sul club nerazzurro. Riporta As: “Ho studiato Lukaku, le sue qualità, è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità. È un giocatore completo e dobbiamo essere molto attenti. Loro arrivano in una condizione di forma importante, troveremo delle difficoltà con il loro attacco. Contro lo Shakhtar i nerazzurri hanno giocato in modo diverso rispetto alle ultime gare, il 5-0 mi ha sorpreso”.

Diego Carlos continua: “È la prima finale della mia carriera e voglio fare il meglio per il club, siamo pronti per la battaglia: sarà difficile ma noi siamo preparati. Durante l’anno abbiamo superato molte difficoltà, ora siamo pronti”.

Il difensore parla poi della sua squadra: “Abbiamo uno spogliatoio fantastico, sia a livello calcistico che da quello emotivo, siamo una famiglia che gioca a calcio. Questo Siviglia è una formazione che non si ha rende mai e che ha voglia di combattere: credo che con lo United si sia visto”.