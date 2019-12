Diego Forlan: “Sarei voluto rimanere all’Inter per più tempo. Quest’anno i nerazzurri sono seri candidati per la vittoria dello scudetto”

Intervistato ai microfoni di Calciomercato.it, Diego Forlan ha speso belle parole per la sua esperienza con i nerazzurri e per la situazione attuale del club milanese.

Sul suo passato all’Inter: “Un ricordo bellissimo, l’Italia è un Paese stupendo e la Serie A una dei migliori campionati al mondo. Purtroppo, non ho potuto giocarci quanto avrei voluto. Mi sarebbe piaciuto continuare con l’Inter, ma capii che dovevo cogliere una nuova opportunità in Brasile, all’Internacional, e fu una mia decisione andarci. Lì conobbi la donna che oggi è mia moglie…“.

Per quanto riguarda invece la stagione in corso: “Mi piace molto l’Inter di Conte. È una squadra solida, ben organizzata difensivamente. Segue lo stile del suo allenatore. Per me ha dimostrato che è un serio candidato a lottare per il titolo con la Juventus. Lukaku e Lautaro sono ottimi attaccanti, con caratteristiche molto diverse tra loro, ma che insieme stanno benissimo. Rappresentano la coppia offensiva ideale per qualsiasi squadra“

Su un eventuale futuro di Lautaro come post-Suarez: “Lo dirà il tempo: sono due grandi calciatori, con stili diversi anche in questo caso. Vedremo cosa accadrà…“.

