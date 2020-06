CorSera – Dietrofront Gravina? Ipotesi scarto per il piano B: niente playoff né playout

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, fa dietrofront sul piano B legato ad un’eventuale interruzione del campionato dopo la ripartenza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, si va verso lo scarto dell’ipotesi playoff e playout: le compagini di Serie A non vorrebbero giocarsi le proprie carte in un dentro o fuori inedito, ma non solo.

Lo scarto potrebbe avvenire anche per altri due motivi; in primis, così facendo si eviterebbero tensioni inutili in un periodo già decisamente movimentato. In secondo luogo, scongiurando l’ipotesi playoff (e, dunque, playout), verrebbe a mantenersi un rapporto di pace diplomatica con la Lega di Serie A ed il suo presidente, Paolo Dal Pino.

Infine, il carattere strutturale dei playoff andrebbe a mettere in crisi il sistema calcistico italiano: per come sono stati concepiti, infatti, potrebbero svolgersi solamente in caso di quarantena di una o più squadre, compromettendo il regolare svolgimento della stagione e facendo slittare la partecipazione di svariate compagini alle competizioni europee. Un bel danno per Juventus, Napoli, Atalanta, Roma ed Inter.

Una decisione definitiva verrà presa, in teoria, nell’assemblea di venerdì 5, alle ore 11; nel caso in cui venisse posto il veto all’opzione playoff, ci si concentrerebbe sulla cristallizzazione della classifica e, dunque, sul famigerato algoritmo. Ma questa è un’altra storia.

