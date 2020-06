Difesa a 4 e trequartista, conferme da Appiano: Conte pronto a cambiare. Eriksen decisivo

Antonio Conte lavora senza sosta in vista del ritorno in campo. In palio, sabato 13 giugno al San Paolo contro il Napoli, c’è il pass per la finale di Coppa Italia. L’Inter poi è attesa ad un tour de force fino ad agosto, si giocherà ogni 3/4 giorni e il tecnico nerazzurro da settimane è al lavoro per trovare alcune variazioni tattiche che potrebbero risultare decisive in campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte ha riprovato nuovamente negli ultimi giorni il 3-4-1-2 e la difesa a 4, sperimentati poco prima dello stop al campionato. Decisivo sarà il ruolo in mezzo al campo di Eriksen: da Appiano si vocifera come il danese sia in grande forma e desideroso di mostrare il proprio valore in Serie A e all’Inter. La palla ora passa al campo.

