Dionisi parla di Longo: “Contento di poter contare su di lui, potrà darci una mano”

Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato il match di Serie B del suo Venezia contro il Chievo, il tecnico dei lagunari Alessio Dionisi ha parlato anche di mercato, soffermandosi in particolare sui nuovi arrivi in arancioneroverde. Tra i volti nuovi in rosa c’è anche Samuele Longo, attaccante cresciuto tra le fila dei nerazzurri e con un recente passato da girovago del calcio.

“Sono contento di poter contare su Samuele. Firenze – l’altro acquisto del Venezia – in realtà lo conoscete già e sapete quello che può fare dal punto di vista tecnico. Longo invece ci consentirà di dare maggiore profondità alle azioni condotte verso il reparto avanzato”. Queste le dichiarazioni di Alessio Dionisi sul nuovo attaccante del suo Venezia. Arrivato dall’Inter dopo il prestito al Deportivo La Coruna, Samuele Longo vivrà la sua nuova esperienza in Italia.

