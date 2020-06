DIRETTA – Verso Inter-Samp, rispondiamo alle vostre domande

L’Inter si sta preparando per la gara di domenica, quando sfiderà a San Siro la Sampdoria. Sono tante le novità in vista della gara e l’allenatore Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico dovrà fare a meno dell’infortunato Sensi e in attacco a tenere banco c’è il ballottaggio Lautaro–Sanchez. La redazione di Passioneinter.com sarà in diretta con voi dalle ore 19, per commentare tutte le novità in vista del match di campionato e le ultime news di calciomercato.

