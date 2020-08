IN DIRETTA ALLE 19.00 – Passione Inter come ogni pomeriggio in diretta dalle ore 19.00 sulle proprie piattaforme social per rispondere alle vostre domande su temi caldi di casa Inter. Oggi parliamo dell’obiettivo grande colpo, del sogno Kanté (ed eventuale piano B) e di tanto altro!

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<