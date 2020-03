GdS – Le direttive della FIFA: dalla priorità ai campionati nazionali, alla simultaneità della ripresa

E’ stata una giornata di ulteriori chiarimenti, quella di ieri, in seguito al tavolo internazionale organizzato dalla FIFA insieme alla Lega Serie A rappresentata dall’ad De Siervo, l’Uefa e i rappresentanti di tutti gli altri tornei europei. L’organo presieduto da Gianni Infantino ha infatti espresso delle linee guida molto importanti da seguire nei prossimi mesi. Ovviamente, in questa fase, non può essere presa alcuna iniziativa con certezza, vista l’imprevedibilità con cui il coronavirus si sta propagando in Europa e nel mondo.

Tra le direttive che la Fifa ha comunque dettato ai campionati partecipanti, vi sono state tre indicazioni di massima: priorità ai campionati nazionali, possibilità di estendere le competizioni per tutto il mese di luglio, richiesta di simultaneità nella ripresa da parte di tutte le leghe. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella riunione internazionale di ieri si è parlato anche della possibilità di spostare le date dedicate alle nazionali di inizio giugno a ottobre. Uno spazio che, così liberato, potrebbe essere sfruttato dai club. Sembra confermata, infine, l’intenzione di posticipare le finali delle competizioni europee al mese di agosto.

