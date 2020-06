Diritti TV, l’ad di Sky: “Amazon? Siamo pronti. Concentriamoci sul finale di stagione”

Le polemiche non sono terminate dopo la ripartenza del calcio italiano, anzi: ora i protagonisti sono i diritti TV e la possibilità di trasmettere le partite in chiaro. Al centro dell’attenzione c’è ovviamente Sky, che si concentra sul finale di stagione ma anche sul prossimo triennio.

Durante la presentazione del nuovo servizio Sky Wifi, ha parlato l’ad dell’emittente Maximo Ibarra, come riporta Calcio&Finanza: “In questo momento dobbiamo intanto concludere l’attuale stagione, che è in corso, che finalmente riprende. Il 20 giugno è una data fondamentale per tutti gli amanti del calcio perché riparte il campionato e sono tutte su Sky anche grazie all’accordo con Dazn, per cui anche loro tre partite saranno sulla nostra piattaforma”.

Sui prossimi diritti: “Il nostro contratto per la Serie A è valido anche per la stagione 20/21. Poi ci sarà l’asta per il triennio successivo. Bisogna aspettare quando verrà indetta questa gara e poi, come ogni volta, ci sono strategie che cercheremo di gestire nel miglior modo possibile”.

Su Amazon come possibile concorrente: “Direi che quello che succede nel momento in cui si lavora sui contenuti è quello di aggregare diversi contenuti. Per gli eventi sportivi, nell’asta precedente noi abbiamo preso 7 partite, Dazn ne ha prese 3, poi abbiamo fatto accordo commerciale per trasferirle sulla nostra piattaforma. Nel momento in cui dovessero arrivare altri player, potrebbe accadare anche in Italia, noi siamo pronti. Nel momento in cui abbiamo nostri clienti e decidiamo di poter offrire tutte le partite possiamo fare diversi accordi per poter far vedere tutte le partite, anche quelle che non abbiamo in esclusiva”.



