Distanza minima tra Napoli e Inter per Politano. E torna di moda il nome di Llorente

Ancora al lavoro l’Inter per il trasferimento di Matteo Politano, in uscita dai nerazzurri dopo essere stato ad un passo dalla firma con la Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, nella giornata di oggi il ds del Napoli Giuntoli ha incontrato la dirigenza nerazzurro per trovare un accordo che, fino ad ora, non è stato ancora raggiunto. La Beneamata chiede 25 milioni di euro, mentre il Napoli offre leggermente meno, ma le parti si aggiorneranno presto.

Al centro della trattativa anche un possibile coinvolgimento di Fernando Llorente, in prestito dal Napoli. Il centravanti spagnolo rientra tra gli oggetti del desiderio dei nerazzurri, ancora vigili sulla questione Giroud e con il quale hanno un accordo da diverse settimane. Lo spagnolo o il bomber francese per Antonio Conte: da questa corsa, Lukaku potrà contare sul suo vice, pronto a farlo rifiatare in attesa dei grandi appuntamenti in Serie A o in Europa League.

