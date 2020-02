Dj Ringo si gode Ibra: “La nostra mossa vincente. Lukaku è fenomenale, lo ammiro anche fuori dal campo”

Intervistato dalle pagine di Tuttosport Dj Ringo, noto tifoso del Milan, ha raccontato il suo punto di vista in merito alla stracittadina in programma a San Siro. Inter avversaria dei suoi rossoneri in un match con un Ibrahimovic in più, con i nerazzurri privi invece di Lautaro Martinez.

DERBY – “Mi aspetto un derby vincente. Non abbiamo nessun altro risultato. Dobbiamo ricaricarci mentalmente, dobbiamo scendere in campo e mangiarceli. Ibra può darci la scossa, non sarà semplice ma ci proveremo. Ho imparato che nel derby non c’è nulla di scontato. Può succedere sempre tutto anche di vincerlo quando non sei la squadra favorita. Per questo confido tanto nella personalità e nella grinta di Ibra che può dare alla squadra. Col Verona si è visto: con lui avremmo vinto”

CONFRONTO CON LUKAKU – “Ibrahimovic non ha la sua stessa età ma per noi vale Lukaku. Ha segnato ma ne ha anche sbagliati tanti. Prima Ibra vinceva le partite da solo, ora Ibra ti fa vincere con l’aiuto alla squadra. Lukaku è un giocatore fenomenale. A me piace tanto in campo e fuori. Ho grande ammirazione per lui. Chi è che non vorrebbe un calciatore come lui. Ma è dell’Inter e quindi dobbiamo pensare ad altri campioni. Io penso che il prossimo campione forte che il Milan prenderà sarà quello che aprirà un nuovo ciclo vincente”

ASSENZE – “Non m’interessa avere dei vantaggi, voglio solo batterli. Non attacchiamoci a chi c’è, a chi non c’è. Il Milan deve scendere in campo per vincere questa partita e basta. In questo momento Ibra serve tantissimo, è stata una mossa vincente e ben venga. Se fossimo stati vincenti non avremmo chiamato Ibrahimovic”

RISULTATO – “Sconfitta? Se arriverà non succederà niente. In Europa ci dobbiamo andare. Se Giampaolo non avesse ritardato un po’ il progetto forse oggi potremmo ancora lottare per la Champions. La strada è ancora in salita ma io vedo luce in fondo al tunnel, anche a livello societario le cose cominciano a funzionare”

