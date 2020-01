Djorkaeff scherza: “Dove mi schiererebbe Conte? Ai miei tempi non avrebbe allenato l’Inter. Una volta per una sostituzione…”

Una coppa Uefa vinta con l’Inter ma soprattutto quella bellissima sforbiciata segnata alla Roma, che valse la copertina della stagione 96/97, la foto su tessera abbonamento 97/98 e probabilmente la palma di gol più bello della storia nerazzurra. Stiamo parlando ovviamente di Youri Djorkaeff che, intervenuto in diretta a Sky Sport 24, ha parlato della sua esperienza all’Inter e del momento attuale della squadra di Conte:

ROVESCIATA ALLA ROMA – “Vedo quella rovesciata quando mi sveglio e prima di andare a letto, così sogno bene; sono a Milano da due ore e ho parlato mille volte della rovesciata e duemila volte del gol che segnai alla Juve di Lippi“.

DUELLO INTER-JUVE – “Oggi la Juve è di un altro livello ma l’Inter si sta avvicinando step by step, spero che l’Inter possa vincere il campionato il prima possibile. La differenza tra le due squadre è più grande adesso, ai miei tempi c’erano anche Milan, Parma, Fiorentina, il campionato si decideva alla fine, non come ora; è una cosa che adesso manca al campionato italiano”.

SCUDETTO – “La candidatura per l’Inter allo scudetto è credibile, vediamo cosa succede in questo mercato e poi fino alla fine della stagione. Bisogna lottare forte, poi anche se non succede quest’anno si può riprovare prossimamente. Sicuramente è difficile perché davanti c’è una squadra davvero forte, però ci si può provare”.

IO COME HAZARD – “Prima di arrivare al Madrid Eden Hazard era uno molto simile a me. Non mi piace però fare paragoni tra il calcio di oggi e il calcio di ieri, i giocatori di oggi sono calciatori di un nuovo millennio, di altri tempi rispetto a noi. Prima la qualità era presente in tutte le squadre, non solo nelle big. Anche le squadre di bassa classifica avevano buoni giocatori, almeno uno che faceva la differenza”.

CONTE – “Quando ha firmato all’Inter mi è parso strano. Dove mi schiererebbe? Ai miei tempi non avrebbe allenato l’Inter. Ovviamente scherzo, sta facendo un ottimo lavoro e sta portando l’Inter a livelli molto alti, diversamente dagli ultimi anni”.

DYBALA – “Mi piace molto, è un calciatore che sa fare la differenza e segna gol importanti”.

GOL BELLO O IMPORTANTE – “Se ero più felice dopo il gol bello alla Roma o dopo il gol importante alla Juve? Lo sapete già, è inutile che lo dico”.

RABBIA PER SOSTITUZIONI – “Mi sono arrabbiato anche io per una sostituzione, è successo una volta quando all’Inter c’era tutto quel casino. Quando stai giocando bene vuoi restare in campo per finire il lavoro e essere importante, quando giochi male pensi di aver bisogno di ancora di qualche minuto per poterti riprendere; è una cosa difficile per un calciatore e anche per un allenatore”.

GIROUD – “Mi piace molto per l’Inter, viene sempre criticato ma alla fine segna tanto, è diventato un calciatore importante”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-girone-di-andata-vale-46-milio