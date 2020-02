Domuschiev (Pres. Ludogorets) sulla gara di Europa League con l’Inter: “Il denaro non scende in campo”

Oltre alla Serie A, nella quale è prima in classifica e alla Coppa Italia, l’Inter sarà impegnata anche nei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri, inizieranno la propria avventura nella manifestazione – dopo l’eliminazione dalla Champions League – il 20 febbraio in casa del Ludogorets.

In vista della gara con i nerazzurri ha parlato, intervenuto all’interno della trasmissione Hello Bulgaria, il presidente del Ludogorets Kiril Domuschiev: “Il denaro non scende in campo. L’importante è che la squadra sia preparata e abbia un po’ di fortuna e di felicità sportiva. Dopo il sorteggio ho ricordato di quando pareggiammo con il Paris Saint Germain 2-2, sono ottimista riguardo la partita con l’Inter. Al momento mi piace più l’Inter rispetto alla Juventus“.



