Don Balon – Ancora rumors dalla Spagna per Lautaro: il Real Madrid punta su Bale per convincere l’Inter

Dopo i rumors rilanciati poche ore fa in merito al pressing del Barcellona per Lautaro Martinez, Don Balon continua ad avvicinare il Toro alle grandi di Spagna. Questa volta tocca invece al Real Madrid di Zidane, interessato alle prodezze dell’argentino e disposto a far follie per il centravanti dell’Inter. Secondo il portale spagnolo, i Blancos sarebbero pronti a mettere sul piatto Gareth Bale per accelerare nella corsa all’ex Racing. L’esterno del Galles ed un’offerta tra 50 e 65 milioni di euro per convincere i nerazzurri alla cessione di Lautaro con la possibilità di alcuni sondaggi anche nei confronti di James Rodriguez, pronto a lasciare il Bernabeu.

Pochi giorni fa però Mundo Deportivo aveva parlato di alcune difficoltà per il Real Madrid relative alla possibilità di acquistare calciatori extracomunitari, visti i posti ormai occupati dal blocco brasiliano. In chiave mercato interista, Beppe Marotta ha parlato nello specifico anche di Lautaro Martinez, affermando che la Beneamata deciderà di vendere soltanto i calciatori che vorranno chiedere di andare via. Ennesimo rumors dunque che coinvolge il Toro, ormai al centro delle voci di mercato di mezza Europa.

