Donadoni: “Scudetto? L’Inter c’è. L’Italia di Mancini ha tutto per diventare protagonista”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore del Milan con un passato anche da ct della Nazionale Italiana Roberto Donadoni ha raccontato il suo punto di vista in merito al campionato di Serie A colpito dall’emergenza Coronavirus analizzando, inoltre, la situazione degli Azzurri.

NAZIONALE – “Vedo un progetto che va avanti: risultati, tanti giovani forti e di prospettiva che si inseriscono. L’Italia ha tutto per tornare a essere protagonista. Un nome? Dico Zaniolo: era in ascesa, dunque peccato per l’infortunio, ma tornerà più forte di prima”

CAMPIONATO – “La classifica sta rispettando i pronostici. La Juventus è sempre lassù e l’Inter c’è, nonostante abbia perso qualcosina. La Lazio è una bella rivelazione: mai come quest’anno è un avversario tostissimo per tutti. Sul Milan, che dire, leggendo e sentendo, noto che i problemi partono dall’alto. Il quadro societario è nebuloso, tutto ciò condiziona il rendimento della squadra. E i risultati sono una conseguenza”

CORONAVIRUS – “In Cina stiamo tornando a vivere, il peggio è passato. Quando sarà tutto finito, ogni cosa sarà più bella. Ne usciremo tutti insieme, approfittatene per stare in famiglia con i vostri cari. E’ in momenti del genere che si colgono i valori realmente importanti della vita”

