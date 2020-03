Donnaurmma: “Il primo derby resta un ricordo importante. Contro l’Inter ho sempre l’adrenalina a mille”

Sulle pagine della Rivista Undici, il portiere del Milan Gigio Donnarumma ha parlato delle sue sensazioni tra le fila dei rossoneri, analizzando anche le emozioni provate nei tanti faccia a faccia con l’Inter nel corso delle stracittadine di Milano.

“All’inizio ero timido – racconta Donnarumma – visto che tutti erano più grandi di me. Ora sono uno di quelli che è al Milan da più anni e so di avere un ruolo importante”. Sui derby giocati contro l’Inter, il numero uno del Milan parla così: “Il primo giocato a diciassette anni ancora da compiere è il ricordo più importante. Ancora oggi le gare con i nerazzurri generano grande emozione, l’adrenalina è a mille, il cuore a duemila, ho voglia di vincere, ho voglia di giocare bene”. Stracittadina dal sapore particolare quella di Milano per Gigio Donnarumma, il piccolo grande leader dei rossoneri.