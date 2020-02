Donsah: “Lazio e Inter sono cresciute, per la Juve sarà dura. Grato a Mihajlovic, Nainggolan mi ha impressionato”

Intervistato da juvenews.com, l’ex centrocampista del Bologna Godfred Donsah ha analizzato la lotta scudetto che coinvolge la Serie A ed ha raccontato il suo rapporto con due ex interisti, Mihajlovic – suo allenatore in rossoblù – e Nainggolan, ex compagno di squadra ai tempi del Cagliari.

LOTTA SCUDETTO – “La Juventus è stata la grande favorita nelle ultime stagioni ma quest’anno è difficile fare un pronostico perché ogni partita è veramente complicata. Nessuna partita è già decisa perché tante squadre stanno facendo una grande stagione, come ad esempio il Bologna che seguo sempre e sta facendo benissimo. Tutte e tre le squadre davanti quest’anno hanno la possibilità di vincere lo scudetto”

LAZIO E INTER – “Ogni squadra sta migliorando ed il fatto che la Juventus non sia riuscita a dominare non mi ha sorpreso. Le pretendenti stanno crescendo: più che un calo della Juventus, mi sembra che l’Inter e la Lazio siano cresciute in maniera esponenziale e quindi è diventato più complicato per i bianconeri potersi confermare”

MIHAJLOVIC – “Ho chiesto io la cessione al Bologna dopo aver parlato con Mihajlovic. Il mister è uno che dice le cose in faccia: tre anni fa mi avrebbe voluto anche a Torino, è come un padre per me. Quest’estate ci ho parlato e lui mi ha detto che mi avrebbe tenuto a Bologna volentieri ma che, rientrando da un infortunio, avevo bisogno di giocare con continuità, di ritrovare il ritmo e che in rossoblù non poteva garantirmi tutto questo. Avevo avuto anche un’offerta da una squadra di Serie A del Belgio ma ho deciso di accettare la proposta del Cercle Bruges dove sapevo di poter trovare minuti”

NAINGGOLAN – “Ricordo quando sono arrivato a Cagliari mi impressionò molto Nainggolan che poi ho affrontato quando lui era passato alla Roma. Rircordo la sua grande aggressività, il suo modo di giocare mi è sempre piaciuto molto e sono grato al Cagliari per l’esordio in Serie A”

