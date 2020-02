Doppio Big Rom, per i quotidiani Lukaku è il migliore in campo “L’Inter è sua”

Ci è voluta una doppietta di Romelu Lukaku per abbattere il muro dell’Udinese. L’Inter vince 2-0 alla Dacia Arena e tiene il passo di Juventus e Lazio dopo le vittorie del pomeriggio. L’attaccante belga è ancora decisivo in trasferta grazie a due reti – la seconda su rigore – ed un atteggiamento da vero leader.

Nelle pagelle dei quotidiani sportivi odierni è infatti Lukaku il migliore in campo, con una media del 7,5:

GAZZETTA DELLO SPORT 7,5: Fatica e sbuffa nel primo tempo, perché di palloni utili ne arrivano pochi. E allora si mette in proprio, due sinistri e doppietta che mantiene l’Inter a ritmo Juve e lui a ritmo CR7.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5: Quando l’Inter non è brillante, la sostiene tenendo palla e favorendo la salita di tutta la squadra. Tanto lavoro per gli altri, poco per sé. Infatti il suo primo tiro in porta coincide con quello del gol, dopo oltre un’ora. Con le altre due conclusioni, sbaglia un gol fatto e trasforma il rigore. L’Inter è sua.

TUTTOSPORT 7,5: L’ingresso di Sanchez gli consegna un partner con cui dialogare e, alla prima palla utile, fa secco Musso. Si ripete poco dopo su rigore: il pallottoliere sale a 12 gol in 11 trasferte,16 in 22 giornate di campionato. Con numeri così, gli si può perdonare il gol che sbaglia tirando addosso a Musso.



