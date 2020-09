Dore (GdS): “Suarez alla Juve è una scossa per l’Inter. Conte chiederà una risposta sul mercato”

Dopo essersi parecchio avvicinata alla Juventus nel corso della passata stagione in campionato, l’Inter di Antonio Conte ha bisogno ulteriormente di alzare l’asticella per contendere realmente lo scudetto ai bianconeri. Per questo motivo il tecnico leccese ha chiesto al club di andare sul sicuro sul mercato, puntando quei calciatori d’esperienza e personalità già pronti a vincere subito e capaci di saper gestire le enormi pressioni che una grande piazza che mira al vertice richiede.

Nell’analisi del giornalista Matteo Dore sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, viene ravvisato un chiaro segnale lanciato però dalla Juventus ai nerazzurri. Perché se da una parte la competitività dell’Inter è aumentata, dall’altra il nuovo allenatore Andrea Pirlo ‘rischia’ di ritrovarsi tra le mani un tridente pesantissimo completato da Suarez, al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per cui, al colpo in arrivo dell’uruguagio, servirà un’immediata risposta da parte dei nerazzurri.

Questo un breve estratto dell’analisi di Dore: “Suarez alla Juve è una scossa. Profonda e potente. Per i bianconeri, ma anche per l’Inter e per tutto il campionato italiano. Ma Conte è felice solo quando vince, non quando arriva secondo. È per questo che chiede alla sua società un colpo che sia una risposta alla scossa di Suarez. Mica poco”.

