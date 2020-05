Dossena su Cavani: “Mi piacerebbe vederlo con Conte, ha una voglia e una dedizione che pochi vantano”

Compagni di squadra al Napoli per qualche stagione, Andrea Dossena racconta di Edinson Cavani. Soprattutto, parla di grande entusiasmo nel caso in cui avvenisse il suo passaggio ai nerazzurri: “Me lo ricordo con un spirito di lavoro che in pochi hanno, voglia di arrivare e macinare record che non ho mai visto in altri giocatori. Ritiro? Assolutamente no. Le due opzioni, a quanto si legge, sono Atletico Madrid e Inter: andrebbe a lavorare con due allenatori eccezionali che ti fanno rendere al mille per cento, cadrebbe comunque in piedi. Mi piacerebbe rivederlo in Italia e all’Inter con il lavoro di Conte alle spalle: in coppia con Lukaku sarebbe interessante. Potrebbe fare bene anche all’Atletico con Simeone”.

Certo, rivederlo in Italia piacerebbe anche ai tifosi dell’Inter. Nonostante l’età che avanza il Matador, anche nell’ultima stagione, ha dimostrato di poter dire ancora molto. Il talento non sparisce: le parti rimangono comunque sempre in contatto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!