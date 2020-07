Dossena: “Gosens potrebbe trovarsi bene con Conte. Fossi l’Inter farei pazzie per Milinkovic-Savic”

Due acquisti dalle dirette concorrenti per poter competere con la Juventus. Secondo Andrea Dossena l’Inter, seguendo questo consiglio, potrebbe interrompere il dominio bianconero in campionato, mettendo fine alla striscia di nove scudetti consecutivi. Nello specifico, i nerazzurri dovrebbero rinforzare sia la fascia sinistra che il centrocampo, cercando di acquistare da Atalanta e Lazio due giganti del nostro campionato come Robin Gosens e Sergej Milinkovic-Savic. Ecco le sue parole ai microfoni del programma ‘Taca La Marca’:

FASCE – “Le fasce quest’anno sono state il punto debole della squadra di Conte, il quale a gennaio con due prestiti ha cercato di colmare questa lacuna. Hakimi è un terzino giovanissimo ma di grande classe. Gosens dovrebbe essere messo nelle condizioni di lavorare come nell’Atalanta, con Conte potrebbe trovarsi bene. In Italia è il terzino che prenderei subito, visto che è completo ed è molto forte anche in zona gol”.

CENTROCAMPO – “A gennaio hanno fatto tanto per prendere Eriksen, che non era la prima scelta di Conte, che era Vidal, se fossi l’Inter farei pazzie per Milinkovic Savic, che ti porta fisicità e gol, profilo che nel centrocampo dei nerazzurri manca”.

