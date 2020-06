Dott. Nanni, coordinatore medici Serie A: “Riaprire gli stadi il prossimo step, c’era chi voleva riaprire ad aprile…”

E’ tutto pronto per il rientro in campo del calcio italiano: il 12 giugno ripartirà la Coppa Italia, il 20 la Serie A. Dopo tre mesi di stop forzato per la pandemia il CTS ha dato l’ok e la FIGC ha pubblicato il protocollo di sicurezza da attuare durante i match. I rischi ci sono ma la voglia di ripartenza era tanta ed i vertici governativi e della Federazione hanno fanno un gran lavoro.

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato il coordinatore dei medici di Serie A Gianni Nanni, facendo il punto della situazione: “Pian piano la società sta ripartendo, stanno riaprendo cinema e teatri quindi il prossimo step è tornare allo stadio. Ripartenza? C’era chi insisteva per giocare ad aprile allenandosi a marzo, ma con questo protocollo abbiamo messo a punto mettendo da parte gli interessi”.



