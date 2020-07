Dove vedere Genoa-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV e streaming

Dopo due pareggi consecutivi con Roma e Fiorentina, per l’Inter di Antonio Conte è doveroso tornare in campo con la voglia di vincere e blindare un secondo posto che sarebbe importantissimo. Davanti a sé, a Marassi, si troverà il Genoa di Davide Nicola, quartultima in classifica ed in piena lotta con il Lecce per non retrocedere.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Genoa-Inter? La gara sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match.

