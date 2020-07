Dove vedere Inter-Bologna, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV e streaming

Inter e Bologna si rimettono in marcia in vista della 30esima giornata di campionato che le vedrà affrontarsi domenica 5 luglio alle 17.15 a San Siro. I nerazzurri arrivano da una roboante vittoria per 6-0 contro il Brescia di Diego Lopez, mentre i rossoblu da un pareggio per 1-1 contro il Cagliari di Walter Zenga. Sfida fondamentale per entrambe, anche se gli ospiti navigano in una situazione di classifica piuttosto tranquilla.

Informazioni utili per seguire Inter-Bologna

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Bologna è fissato alle ore 17.15 di domenica 5 luglio. Dove vedere Inter-Bologna? Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul canale 209 di Sky, ma solo per coloro che hanno attivato l’offerta congiunta Sky-DAZN. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Soriano, Schouten, Medel; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic.

