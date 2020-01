Dove vedere Inter-Cagliari: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte, dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, si prepara all’esordio in Coppa Italia. Ad attenderla, a San Siro, ci sarà il Cagliari di Rolando Maran, in un momento tutt’altro che felice: quattro sconfitte consecutive per i rossoblu. Appuntamento fissato per domani sera alle ore 20.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Atalanta

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Cagliari è fissato alle ore 20.45 di martedì 14 gennaio. Il match sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, ed in HD sul canale 501, Rai 1 HD. È disponibile, inoltre, anche la visione in streaming su Rai Play. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Ecco, poi, le probabili formazioni di Inter-Cagliari:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Casto, Oliva, Ionita; Nainggolan; Simeone, Cerri. All. Maran.