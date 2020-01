Dove vedere Inter-Cagliari: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Cagliari in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte torna di scena a San Siro, ospitando il Cagliari dell’ex Nainggolan nel lunch match della 21esima giornata di Serie A. Lukaku e compagni chiamati a tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi rimediati contro Atalanta e Lecce, per cercare di rimanere in scia alla Juventus scappata ora a +4.

Informazioni utili per seguire Inter-Cagliari

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Cagliari è fissato alle ore 12.30 di domenica 26 gennaio. Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul canale 209 di Sky, ma solo per coloro che hanno attivato l’offerta congiunta Sky-DAZN. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

