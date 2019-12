Dove vedere Inter-Genoa: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Genoa in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte è chiamata alla risposta dopo la vittoria della Juventus sul campo della Sampdoria. I nerazzurri però, tra infortuni e squalifiche, sono davvero in emergenza e di fronte si troveranno il Genoa dell’ex Thiago Motta impegnato nella lotta salvezza. Dopo i due pareggi consecutivi, Lukaku e compagni vogliono tornare alla vittoria in campionato.

Informazioni utili per seguire Inter-Genoa

Il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 18.00 di sabato 21 dicembre. Il match sarà visibile in diretta su Sky Calcio Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Agoumé, D’Ambrosio; Lukaku Esposito. All. Conte

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. All. Motta

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!