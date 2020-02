Dove vedere Inter-Ludogorets: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Ludogorets in diretta TV e streaming

Si ritorna in campo dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus ed il conseguente rinvio del match di domenica scorsa contro la Sampdoria. L’ Inter di Antonio Conte dunque esattamente sette giorni dopo affronterà il Ludogorets per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. In un San Siro vuoto – data la decisione di disputare il match a porte chiuse – i nerazzurri partiranno forti dello 0-2 di Razgrad dell’andata.

Informazioni utili per seguire Inter-Ludogorets

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Ludogorets è fissato alle ore 21.00 di giovedì 27 febbraio. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 253. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Sul nostro sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.



