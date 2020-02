Dove vedere Inter-Napoli: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Napoli in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte ritorna in campo dopo la vittoria nel derby contro il Milan per 4-2. I nerazzurri domani sera sfideranno nella semifinale d’andata di Coppa Italia il Napoli di Gennaro Gattuso. La vincente sfiderà chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Juventus e Milan.

Informazioni utili per seguire Inter-Napoli

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Napoli è fissato alle ore 20.45 di mercoledì 12 febbraio 2020. Il match sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, ed in HD sul canale 501, Rai 1 HD. È disponibile, inoltre, anche la visione in streaming su Rai Play. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso



