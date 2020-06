Dove vedere Inter-Sampdoria, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Sampdoria in diretta TV e streaming

Torna finalmente la Serie A. Dopo la Coppa Italia, spazio al campionato di calcio con i primi recuperi. In campo anche l’Inter che ospiterà domenica 21 giugno a San Siro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un match importante per i nerazzurri che possono riportarsi a 6 lunghezze di distanza dalla capolista Juventus. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Sampdoria

Il match Inter-Sampdoria sarà visibile suSky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go . C’è inoltre l’opzione Now Tv , che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

