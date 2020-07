Dove vedere Inter-Torino, diretta TV e streaming del match

Segui INTER-Torino in diretta QUI

Dove vedere Inter-Torino in diretta TV e streaming

Il lunedì sera di San Siro vede un’Inter all’ultima chiamata per riscattare una stagione ai limiti del fallimento. Dopo il deludente pareggio esterno contro l’Hellas Verona, ora arriva la sfida casalinga contro il Torino di Moreno Longo, alla disperata ricerca di punti per evitare una retrocessione che avrebbe dell’incredibile; entrambe le compagini, dunque, hanno necessariamente bisogno di una vittoria: può succedere di tutto tra nerazzurri e granata. Ma dove sarà possibile vedere Inter-Torino?

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Torino sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Vecino, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Edera, Verdi, Belotti. All. Longo

