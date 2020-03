Dove vedere Juventus-Inter: diretta TV e streaming del match

Dove vedere Juve-Inter in diretta TV e streaming

È partito il conto alla rovescia per la gara tra Juve ed Inter, posticipo serale della 26esima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra di Conte, reduce dalla vittoria e dal passaggio del turno nei sedicesimi di finale di Europa League, va a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa Scudetto. Di fronte ci sarà la Juventus di Maurizio Sarri, in un momento di forma non indimenticabile ma con un Cristano Ronaldo in grande spolvero.

Informazioni utili per seguire Juve-Inter

Il fischio d’inizio della gara tra Juve e Inter è fissato alle ore 20.45 di domenica 8 marzo. Dove vedere Juve-Inter? Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo. Sul nostro sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita.

Le probabili formazioni del match

Juventus (4-3-3): Sczcesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

