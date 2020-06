Dove vedere Napoli-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV e streaming

Torna finalmente il calcio giocato che prende ufficialmente il via con i due impegni di Coppa Italia validi per le semifinali di ritorno. Dopo oltre tre mesi di stop forzato per via del coronavirus, si ricomincia da Juventus-Milan di venerdì 12 giugno, per poi entrare nel vivo con Napoli-Inter di sabato 13 giugno dalle ore 21.00. Ricordiamo che il match si giocherà al San Paolo, dopo lo 0-1 in favore degli azzurri conquistato a San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz.

Informazioni utili per seguire Napoli-Inter

Il match Napoli-Inter sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, ed in HD sul canale 501, Rai 1 HD. È disponibile, inoltre, anche la visione in streaming su Rai Play. Sul sito Passioneinter.com invece, come ormai d’abitudine, sarà possibile seguire la cronaca in diretta a livello testuale con aggiornamenti in tempo reale e tutto l’ampio post-partita. Ricordiamo che nel caso in cui l’Inter dovesse ottenere lo stesso parziale conquistato dal Napoli all’andata stabilendo parità assoluto del doppio confronto, si andrebbe direttamente ai calci di rigore dal momento che i tempi supplementari sono stati ufficialmente eliminati per semifinali e finale dell’attuale edizione della Coppa Italia. La vincente, affronterà la formazione che uscirà vittoriosa dall’Allianz Stadium nella finalissima del 17 giugno.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!