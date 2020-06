Dove vedere Parma-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Parma-Inter in diretta TV e streaming

L’Inter di Antonio Conte cerca il riscatto dopo il 3-3 rimediato in casa contro il Sassuolo. La squadra nerazzurra farà visita domenica sera al Parma, nel posticipo della 28a giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.45.

Informazioni utili per seguire Parma-Inter

Il match Parma-Inter sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go . C’è inoltre l’opzione Now Tv , che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Parma-Inter

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!