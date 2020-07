Dove vedere Roma-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Roma-Inter in diretta TV e streaming

Torna subito in campo l’Inter di Antonio Conte, reduce da due vittorie consecutive contro Torino e Spal. L’obiettivo è quello di blindare il secondo posto, anche se, ad oggi, il primo della Juventus è distante soli sei punti. Con un Juventus-Lazio alle porte, quindi, non c’è dubbio che Antonio Conte continui a sperare e non veda l’ora di battere la Roma di Paulo Fonseca, anch’essa però in uno stato di forma invidiabile poiché reduce da tre successi consecutivi.

Informazioni utili per seguire Roma-Inter

Dove vedere Roma-Inter? Il match sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla anche sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C’è inoltre l’opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com invece, come di consueto, sarà fornita la diretta testuale del match col relativo pre e post partita.

Le probabili formazioni del match

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

