Dove vedere Spal-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Spal-Inter in diretta TV e streaming

Torna subito in campo l’Inter dopo la vittoria rimediata ieri sera a San Siro contro il Torino. La squadra nerazzurra farà visita alla SPAL, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Un’occasione ghiotta per Lukaku e compagni, chiamati a blindare il secondo posto in classifica. Il fischio d’inizio è fissato giovedì 16 luglio alle ore 21.45.

Informazioni utili per seguire Spal-Inter

SPAL-Inter sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Spal-Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

