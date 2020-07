Dove vedere Verona-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Verona-Inter in diretta TV e streaming

Torna subito in campo l’Inter dopo la brutta sconfitta di domenica in rimonta contro il Bologna che ha decisamente scosso l’ambiente nerazzurro. In seguito allo sfogo di Antonio Conte sia con la squadra negli spogliatoi che nel post-partita davanti alle telecamere, il tecnico leccese si aspetta una reazione d’orgoglio da parte di una squadra ferita nell’animo. Quale migliore occasione, dunque, se non quella di giovedì sera nel posticipo delle 21.45 quando al Bentegodi farà visita all’Hellas Verona.

Informazioni utili per seguire Verona-Inter

Il match Verona-Inter sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La gara sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go . C’è inoltre l’opzione Now Tv , che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Badu, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. All. Conte

