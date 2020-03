DS Flamengo: “Gabigol? Un campione che macina record. Inter corretta nella trattativa”

Intervistato questa mattina per calciomercato.com, Bruno Spindel ha raccontato i dettagli delle ultime operazioni realizzate sul mercato dal Flamengo. Tanti brasiliani che in Italia non hanno mai davvero convinto, come Gabigol, Pedro o Gerson, ma che in patria sembrano esaltarsi. Il prossimo, a tal proposito, potrebbe essere Paquetà del Milan, anche se il direttore sportivo Spindel ha smentito qualsiasi tipo di contatto con club e calciatore.

Per quanto riguarda Gabigol, invece, ecco com’è andata la trattativa per il riscatto con l’Inter. Il commento del ds: “Ora è un grande campione che macina record e fa delirare i nostri tifosi. Io direi che l’Inter ha avuto un comportamento corretto, con noi e con il giocatore. La trattativa sapevamo che poteva essere complessa e lo è stata, ma ci abbiamo messo il nostro impegno e sulla bilancia ha pesato tantissimo la volontà del giocatore, che come sempre conta moltissimo…”.



