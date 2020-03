Dubravka: “Skriniar giocatore slovacco dell’anno? Peccato non ci sia la cerimonia. Vi racconto di quando lo conobbi a Zilina”

Tempi duri – questi – per tagliare traguardi. Non andatelo a dire a chi sia stato costretto a laurearsi online per colpa della pandemia da Coronavirus, ma non ditelo nemmeno a Milan Skriniar, che nei giorni scorsi è stato eletto giocatore slovacco dell’anno e che non potrà ritirare il consueto premio nella relativa serata di gala. E’ tutto sospeso: vale per tutto, vale per tutti. Ai microfoni di sport.sk, ne ha parlato Martin Dubravka, portiere del Newcastle e della Nazionale slovacca, secondo classificato alle spalle, appunto, di Skriniar: “Il secondo posto è fantastico – ha detto – Soprattutto perché i portieri tendono a fare fatica in questi sondaggi. E’ un grande onore per me, ma allo stesso tempo sono contento che Milan Skriniar abbia vinto. Il suo primato è chiaramente meritato. E’ stato un anno eccellente per guidare l’Inter da capitano, è qualcosa di straordinario”.

Il riferimento va, beninteso, al fatto che Skriniar abbia indossato la fascia da capitano nel periodo di assenza di Samir Handanovic, abituale titolare del pezzo di stoffa. Continua Dubravka, sempre su Skriniar: “Sono contento di averlo incontrato a Zilina nel momento in cui si è formato come calciatore. Allo stesso tempo, sono molto contento che sia rimasto lo stesso ragazzo coscienzioso del passato. Niente cerimonia? Certo, è un peccato. Sarebbe stato sicuramente più bello per tutti noi. Anche Skriniar avrebbe meritato di prendere il premio sul palco. Non capita spesso che vinca qualcuno di diverso da Marek Hamsik o Martin Skrtel. Tuttavia, credo che verrà il momento in cui tutti ci divertiremo insieme”.

