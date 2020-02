Dyakov: “Virus? Nessuna paura, a San Siro per giocare. Peccato il match sia a porte chiuse”

Non c’è alcuna paura per quanto riguarda il virus tra i calciatori del Ludogorets che domani sera scenderanno in campo per affrontare l’Inter in un San Siro vuoto. Una situazione, però, che ha lasciato parecchio rammarico alla formazione bulgara, che invece sperava di poter giocare in uno stadio stracolmo un match ovviamente speciale. Il capitano del Ludogorets, Svetoslav Dyakov, a tal proposito ha parlato ai microfoni del portale bulgaro dir.bg.

Il suo commento: “Virus? Non siamo preoccupati, andremo a giocare una partita. Sarà brutto per noi perché lo stadio sarà vuoto. Abbiamo aspettato queste partita contro una grande squadra perché arrivassero tante persone. Non è bene per noi giocare in uno stadio vuoto. Abbiamo il diritto di sognare. Sappiamo che sarà molto difficile. Faremo bene e cercheremo un risultato positivo, o se siamo fortunati, qualcosa in più. Tuttavia, dobbiamo essere realistici: sarà molto, molto difficile.”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!