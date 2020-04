Dzeko: “In estate ho fatto la scelta giusta, rimanere non era difficile”

Non aveva sicuramente puntato i piedi con la dirigenza giallorossa per partire, ma più di un pensiero all’Inter la scorsa estate Edin Dzeko in realtà lo aveva fatto. L’attaccante della Roma, al secondo tentativo di Antonio Conte nei suoi confronti dopo un primo fatto sulla panchina del Chelsea, anche in questo caso ha solo accarezzato la possibilità di lavorare con il tecnico leccese. La trattativa, che è andata avanti per oltre un mese senza mai trovare punti di contatto tra nerazzurri e giallorossi, alla fine ha convinto il bosniaco a restare nella capitale e rinnovare addirittura il proprio contratto.

Intervenuto nel corso della mattinata in collegamento via internet negli studi di Sky Sport, a proposito della scelta fatta in estate ecco il commento di Edin Dzeko: “In estate ho fatto la scelta giusta e non era difficile. Sono orgoglioso di far parte di questa società che in questi momenti molto difficili fa cose molto importanti per tutti i suoi tifosi e la gente che ha bisogno di aiuto. Siamo a disposizione e cerchiamo di aiutare in tutti i modi possibili”.

