E’ ora della ripartenza, Eriksen la punta di diamante di Conte: ecco perché

E’ stato uno dei migliori acquisti della storia recente dell’Inter, sia per il livello internazionale dell’operazione, sia per il prezzo speso in relazione al livello del giocatore: Christian Eriksen ora dovrà prendersi il club. Dal suo arrivo a gennaio infatti il giocatore danese non ha convinto Antonio Conte ed i tifosi ma l’ambientamento non è stato per nulla semplice.

Ora invece – come riporta il Corriere dello Sport – Eriksen è il giocatore più in forma pronto a ripartire insieme al calcio italiano dopo tre mesi. I motivi? Lo stop gli ha fatto bene per recuperare fisicamente e soprattutto tatticamente. L’ex Tottenham si è infatti messo in pari con gli altri suoi compagni e Conte potrà contare sulla sua fantasia.

Già domani sera contro il Napoli in Coppa Italia il suo ruolo sarà decisivo, infatti – si legge sul quotidiano – avrà il compito di servire il duo d’attacco (Lukaku-Lautaro) contro una formazione che. come all’andata, imposterà una partita difensiva.



