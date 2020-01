E’ scoppiata la Eriksen-mania: sito dell’Inter va in tilt all’annuncio del giocatore!

Tutti pazzi per Christian Eriksen. Il sito ufficiale dell’Inter è andato letteralmente in tilt dopo l’annuncio del centrocampista danese, acquistato solo poche ore fa dal Tottenham. Colpo di assoluto spessore per la Beneamata che ha comunicato l’ufficialità del calciatore in arrivo dagli Spurs, con il sito invaso dai tifosi nerazzurri. Un assalto che ha generato non pochi problemi visto il sovraccarico di utenze e di dispositivi collegati contemporaneamente.

Un annuncio in grande stile per il nuovo acquisto dell’Inter, fotografato a teatro prima ed in compagnia del numero uno del club poi, con Eriksen che ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da calciatore interista.

