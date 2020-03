ECA, Agnelli: “Coronavirus minaccia esistenziale: il tempismo sarà fondamentale”

Andrea Agnelli, presidente dell’ECA – l’European Club Association – ha inviato una lettera ai suoi oltre 200 membri confermando le riflessioni in corso in merito alla possibilità di allentare le regole del FPF. A riportare le dichiarazioni del numero uno della Juventus è Calcio e Finanza, riprendendo quanto raccontato da Reuters.

“Siamo tutti dirigenti del calcio – racconta Agnelli – responsabili del benessere e della sostenibilità dei club che gestiamo, che devono affrontare una vera minaccia esistenziale. Dato che il calcio è ormai fermo, lo sono anche i nostri flussi di entrate da cui dipendiamo per pagare i nostri giocatori, il personale e altri costi operativi. Nessuno è immune e il tempismo è essenziale. Soddisfare le nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro gioco e l’industria abbiano mai affrontato”. ECA al lavoro anche per la ripresa dei campionati e per gli aiuti nella gestione delle finanze dei club in questo periodo di crisi. Il mondo del calcio internazionale e, in particolare, quello europeo fa i conti con i disastri dell’emergenza, ma Andrea Agnelli e l’European Club Association provano a dettare supporto ai club, con la speranza di ritornare alla normalità.

